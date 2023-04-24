Afetzede miniklere 23 Nisan hediyesi

Oyuncular Seda Bakan, Nesrin Cavadzade ve Özge Yağız, 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'taki afetzede aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde Kırmızı Çocuklar Derneği'nin minikler için özel olarak yaptıkları eğlence merkezinde 7'den 70'e herkese moral oldu. Oyuncular, gün boyu miniklerle oyun oynayıp, boyama yaptı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular hediye dağıtmayı da ihmal etmedi.



BİRLİKTE TAKI TASARLADILAR

Kendisine yaptığı bilekliği hediye eden depremzede minikle el ele fotoğrafını paylaşan Cavadzade, "Neziha Sena'nın harika hediyesi için çok teşekkür ederim, ben de seni çok seviyorum" notunu yazdı. Çocuklarla boyama ve takı yapma atölyesine katılan Bakan ise, çadır kentte yaşayan Hatice Nisa ve 39 saat sonra enkazdan annesiyle kurtarılan Oğuzhan Mete ile hatıra fotoğrafı paylaştı.