VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
90'lar bir daha gelmez
Önce KKTC sonra istanbul
İlişkileri tescillendi
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
Başkan Erdoğan Bursa'da Türkiye'nin otomobiliyle vatandaşları selamlıyor
24 Nisan 2023 Pazartesi 11:27:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 11:27:00

Afetzede miniklere 23 Nisan hediyesi

ABONE OL

6 Şubat depremlerinden etkilenen minikler, 23 Nisan'da unutulmadı. Oyuncular Seda Bakan, Nesrin Cavadzade ve Özge Yağız, Kahramanmaraş'taki çadır kente gidip, bayramı çocuklarla geçirdi.

Oyuncular Seda Bakan, Nesrin Cavadzade ve Özge Yağız, 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'taki afetzede aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde Kırmızı Çocuklar Derneği'nin minikler için özel olarak yaptıkları eğlence merkezinde 7'den 70'e herkese moral oldu. Oyuncular, gün boyu miniklerle oyun oynayıp, boyama yaptı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular hediye dağıtmayı da ihmal etmedi.

BİRLİKTE TAKI TASARLADILAR

Kendisine yaptığı bilekliği hediye eden depremzede minikle el ele fotoğrafını paylaşan Cavadzade, "Neziha Sena'nın harika hediyesi için çok teşekkür ederim, ben de seni çok seviyorum" notunu yazdı. Çocuklarla boyama ve takı yapma atölyesine katılan Bakan ise, çadır kentte yaşayan Hatice Nisa ve 39 saat sonra enkazdan annesiyle kurtarılan Oğuzhan Mete ile hatıra fotoğrafı paylaştı.

Etiketler : deprem çocuk 23 nisan
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
‘Al Sancak' ziyareti

‘Al Sancak' ziyareti
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
Eşiyle ilk kez

Eşiyle ilk kez
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Ustadan veda

Ustadan veda
Anne acısı

Anne acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX