Afetzede çocuklara futbol eğitimi

Malatya'da depremzede antrenörler, kendileri gibi konteyner kentte kalan çocuklara futbol eğitimi veriyor. Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Savaş Günay (34), "Altyapı temel tekniklerini öğretmeye çalışıyoruz. Burada sadece futbol değil de çocukların o deprem psikolojisini atmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

