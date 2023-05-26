VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
WhatsApp'ta tarihi değişim: Telefon numarası değil isim vereceğiz
BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
‘Masal' sevinci
Milan 1 yaşında
Şarkılı 'yaya' okul servisi
26 Mayıs 2023 Cuma 09:39:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:39:00

Afetzede çocuklara futbol eğitimi

ABONE OL

Malatya'da konteyner kentte kalan depremzede çocuklara futbol eğitimi veriliyor.

Malatya'da depremzede antrenörler, kendileri gibi konteyner kentte kalan çocuklara futbol eğitimi veriyor. Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Savaş Günay (34), "Altyapı temel tekniklerini öğretmeye çalışıyoruz. Burada sadece futbol değil de çocukların o deprem psikolojisini atmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Etiketler : malatya depremzede futbol eğitim çocuk
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Kendisine güveniyor

Kendisine güveniyor
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor
İş toplantısı

İş toplantısı
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması
Rusya yolcusu

Rusya yolcusu
Barışma tatili

Barışma tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX