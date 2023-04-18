Afetzede çocuklar için palyaço oldu

Afetzede çocuklar için palyaço oldu

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Enis Yıldız, jonglörlük ve balondan hayvan figürleri yapmayı öğrenerek deprem bölgesinde ilk gösterisini sundu. Yıldız "Sanatın iyileştirici işlevini unutmadan çocukları güldürmek için oyunculuğumu kullanmak aklıma geldi. Çocuklara depremi unutturmak için kolları sıvadım" dedi.

