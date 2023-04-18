VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'dan korku itirafı...
MİT operasyonuyla yakalanmıştı... Tutuklandı!
"CHP, İYİ Parti terörle kol kola"
AB, siber güvenlik kapasitesini artırmak istiyor
Bakan Akar'dan "yerli ve milli savunma sanayi" vurgusu
Kağıttan uçak rekoru kırıldı
18 Nisan 2023 Salı 17:26:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:26:00

Afetzede çocuklar için palyaço oldu

ABONE OL

Enis Yıldız, jonglörlük ve balondan hayvan figürleri yapmayı öğrenerek deprem bölgesinde ilk gösterisini sundu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Enis Yıldız, jonglörlük ve balondan hayvan figürleri yapmayı öğrenerek deprem bölgesinde ilk gösterisini sundu. Yıldız "Sanatın iyileştirici işlevini unutmadan çocukları güldürmek için oyunculuğumu kullanmak aklıma geldi. Çocuklara depremi unutturmak için kolları sıvadım" dedi.

Etiketler : afetzede çocuk palyaço enis yıldız
Şarkısız geçen üç yıl

Şarkısız geçen üç yıl
‘Süper ego' zarar verir

‘Süper ego' zarar verir
Turne heyecanı

Turne heyecanı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Konyalım'a yeni yorum

Konyalım'a yeni yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX