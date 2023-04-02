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02 Nisan 2023 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 14:08:00

AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesine gelerek yaraların sarılmasına katkı veriyor.

Depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, çeşitli eğitimlerin ardından deprem bölgesine gelerek yaraların sarılmasına katkı veriyor.

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi yaklaşık 624 bin olan AFAD gönüllüsü sayısının depremlerden sonra 1 milyon 390 bine ulaştığını söyledi.

Etiketler : afad afet ve acil durum yönetimi başkanlığı gönüllü

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