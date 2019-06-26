Af Yasası son dakika haberleri var mı? Af ve ceza indirimi son durum ne? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Tüm mahkum ve mahkum yakınlarının heyecanla beklediği af yasası son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Af yasası teklifi 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. 30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız.'' dedi. Af Yasası son dakika gelişmelerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

AF YASASI SON DAKİKA HABERLERİ VAR MI?

En son açıklamayı 30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.” cümlelerine yer verdi.

AF VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NE?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan’da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” dedi.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

CİRİT’TEN AF AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını belirterek, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım" dedi.