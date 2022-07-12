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12 Temmuz 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 17:00:00

Adrenalin tutkunları tema parkta buluştu

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İstanbul Eyüp'teki Vialand Tema Park, bayramda dolup taştı.

İstanbul Eyüp'teki Vialand Tema Park, bayramda dolup taştı. 7'den 70'e herkese hitap eden çeşitli eğlence ünitelerinden özel etkinliklere, dans gösterilerinden ve yarışmalardan sevilen kostüm karakterlerin renkli kortej yürüyüşüne birçok alternatif sunan Vialand, bayramda da macera, adrenalin ve heyecanı misafirlerine yaşattı.

Vialand Tema Park'ta dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", "King Kong", "Viking" gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile "Fatih'in Rüyası" gibi çok sayıda sevilen ünite bayramda da misafirlerin gözdesi oldu.

Tek biletle sınırsız eğlencenin adresi Vialand Tema Park'ın kapıları, bayramın dördüncü gününde de misafirlerine açık olacak. Vialand, temmuz ayı boyunca hafta içi 11.00 ila 21.00 saatleri arasında açık.

Etiketler : Adrenalin tutkunları Vialand Tema Park Vialand
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