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06 Eylül 2022 Salı 19:55:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 19:55:00

Adnan Oktar davası yeniden başladı

Kaynak: TRT Haber

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İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduktan sonra yeniden görülmeye başlanan Adnan Oktar Davası'nda ilk duruşma sona erdi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanık tekrar yerel mahkemenin karşısına çıktı.

Önce istinaf tarafından verilen bozma ilamı okundu. Tutuklu sanıklar ile avukatlarının söz almasının ardından dava ertelendi. Bir sonraki celseye, tutuksuz sanıkların beyanları ile devam edilecek.

Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı dava dosyası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce usulden bozulmuştu.

Yargılamanın yeniden yapılması için dava yerel mahkemeye gönderilmişti. İlk yargılamada Adnan Oktar ve diğer örgüt yöneticileri 9 bin 806'şar yıl hapis cezası almıştı.

107 sanık ise örgüt üyeliğinden değişen sürelerde cezalandırılmıştı.

Etiketler : Adnan Oktar Adliye Mahkemesi silahlı suç örgütü
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