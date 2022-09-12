VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmak istememesi kitaba konu oldu
Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
Adnan Oktar davası yarına ertelendi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Çelik: Yunanistan tacizlerine son vermeli
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
UAEA, Zaporijya'da güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmeye başladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı
Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Ukrayna tahılının ihracatı için anlaşma imzaladılar
"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya devam ediyoruz"
12 Eylül 2022 Pazartesi 20:20:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 20:20:00

Adnan Oktar davası yarına ertelendi

ABONE OL

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın beşinci gününde, sanıkların bir kısmının talepleri alınarak duruşma yarına ertelendi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada, hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın beşinci gününde, sanıkların bir kısmının talepleri alınarak duruşma yarına ertelendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada sanıkların talepleri ve tutukluluğuna ilişkin diyecekleri soruldu. Duruşmada, sanıkların bir kısmının da talepleri alındı.

Mahkeme heyet, sanıkların taleplerinin alınmasına devam etmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si, gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

Etiketler : Adnan Oktar Suç Örgütü silahlı suç örgütü
3 kişilik hayat

3 kişilik hayat
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Okul alışverişi

Okul alışverişi
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Kıyafeti 1.5 milyon

Kıyafeti 1.5 milyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes