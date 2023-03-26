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Adıyamanlı esnaf depremde hasar görmeyen lokantasını yardım merkezine dönüştürdü
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26 Mart 2023 Pazar 19:14:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 19:14:00

Adıyamanlı esnaf depremde hasar görmeyen lokantasını yardım merkezine dönüştürdü

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da bir esnaf, ilk günlerde depremzedelerin konakladığı lokantasını daha sonra yardım merkezi gibi kullanmaya başladı.

Kentte 4 kuşaktır lokantacılık yapan Osman Tolu'nun, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan ve 9 ay önce çelik konstrüksiyonla yeniden yaptırdığı iş yeri depremlerde hasar görmedi.

Afetin ardından ilk günlerde depremzedelerin lokantasında konaklamasını sağlayan Tolu, daha sonraki süreçte iş yerini sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerden gelen malzemelerinin depolandığı bir yardım merkezine çevirdi.

Lokantasına ulaşan yardımları, arkadaşları ve Çağdaş Adıyamanlılar Platformu üyelerinin desteğiyle depremzedelere ulaştıran Tolu, ticari faaliyetlerini bir süre daha yapmayarak, yardım organizasyonlara devam etmeyi düşünüyor.

Osman Tolu, AA muhabirine, depremde ağır hasar gören evinden ailesiyle çıktığını ve iş yerine gelerek depremzedelere kapılarını açtığını söyledi.

Ellerinden geldiğince depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Tolu, "Bu süreçte çoğu dostumuzdan ve arkadaşımızdan da yardım aldık. El ele vererek, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Depremin ilk günlerinde havalar çok soğuk olduğu için ve vatandaşlarımız bizi tanıdığı için buraya sığındı. Biz de elimizden geldiğince onlara kapılarımızı açtık ve misafir ettik." diye konuştu.

DEPREMZEDELER YAKLAŞIK 20 GÜN MİSAFİR EDİLDİ

Tolu, iş yerlerine sığınan afetzedelere depolarındaki yiyecekleri ikram ettiklerini anlattı.

Kalan ailelerle imece usulü yemek yapıp, birbirlerine destek olduklarını ifade eden Tolu, kendi imkanları dahilinde herkese ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İş yerlerindeki konaklamanın yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirten Tolu, şöyle devam etti:

"Dışarıdaki dostlarımız aracılığıyla, bazı hayırseverler ve yardım kuruluşları malzeme getirip dağıtmak istedi. Burada onlara bir alan sağladık ve yardımlar o süreçten sonra burada devam etti. Adıyaman'daki köylere ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Marmara Üniversitesinin desteklerini gördük. Diğer ismini sayamadığım sivil toplum kuruluşu ve hayırseverlere tek tek teşekkür ediyorum. Bizim kesemizden önce Adıyaman'ın geleceği daha önemli, bir süre daha ticari bir faaliyet yapmadan, iş yeri merkezli yardım çalışmalarını sürdüreceğiz."

Etiketler : Kahramanmaraş Adıyamanlı depremzede

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