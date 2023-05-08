Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem!
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, saat 23.20'de, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8,64 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-05-08
Saat:23:20:33 TSİ
Enlem:38.095 N
Boylam:38.403 E
Derinlik:8.64 km
Detay:https://t.co/tNTlc4uQ7d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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