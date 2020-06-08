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08 Haziran 2020 Pazartesi 23:22:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 23:22:00

Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Kaynak: AA

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Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Savaş idaresindeki motosiklet, Organize Sanayi Sitesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Gezer'e çarptı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Gökhan Gülmez ile Çiğdem Gezer yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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