Adıyaman'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Harun D. idaresindeki 01 AER 12 plakalı otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Hatun Özkan (82) hayatını kaybetti, sürücü ile Hatice D. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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