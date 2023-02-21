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21 Şubat 2023 Salı 20:03:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 20:03:00

Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için geniş bir alana konteyner kent kuruluyor.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler, kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde depremzedelerin konteyner kentlerde yaşam sürdürmeleri için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden konteyner kentte, 700 konteynerin altyapısı tamamlandı ve yerleştirilmeye başlandı.

Konteynerlerin yerleştirildiği bazı etaplarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca asfalt yapımı da başlatıldı.

200 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Konteyner kentin koordinatörü inşaat mühendisi Murat İşçi, konteynerlerin kurulum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bölgeye kurulacak kente 1815 konteyner evin yerleştirileceğini ifade eden İşçi, "Temiz ve pis su hatları, elektrikleri, güneş panelleriyle burası yaşam alanı olacak. İnşallah çok kısa süre içerisinde depremzedelerin normal hayatlarına dönmesi için 200 kişilik ekiple, 50-60 makineyle elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bölgelerden gelen ekiplerin seferberliğiyle çalışmaların 24 saat devam ettiğini dile getiren İşçi, şöyle konuştu:

"Asfalt Diyarbakır bölgeden, makineler Adana, Elazığ ve farklı illerden geldi. Buradaki vatandaşlarımız bir an önce sosyal hayatlarına dönsün diye 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bizim burada durma gibi bir lüksümüz yok, insanlarımızı düşünerek hareket ediyoruz."

MURAT İŞÇİ, KONTEYNER EVLERE İLİŞKİN ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"İçerisinde bir bölmesi, banyo, tuvalet ve ısıtıcısı bulunan oldukça ferah, önceki yaşamları kadar geniş değil ama genel anlamda yaşamlarını sürdürecekleri bir yer olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu da 24 saat uyumadan bizimle beraber, AFAD yetkilileri de burada çabalıyorlar. Oldukça kalabalık bir ekiple evleri yerleştirip bitirmek istiyoruz. Burası 1815 konteynerden oluşuyor, şu anda 700 konteynerin altyapısı tamamlandı ve sırasıyla yerleşmeye başladı. Kısa sürede vatandaşlarımız burada oturacak. Bu alana 1815 konteyner yerleşecek ve 20-25 günde burayı tamamen bitirmiş olacağız."

Etiketler : adıyaman deprem son durum

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