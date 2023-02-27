Adıyaman'da depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan çadır kentlerde afetzedelerin talepleri karşılanıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan çadır kentlerde vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Gün batınca ışıklandırma sistemiyle aydınlatılan çadır kent, dronla havadan görüntülendi.
Çadır kentte barınan vatandaşlar, çadırlarına kurulan sobalarda dağıtılan odunları yakarak ısınıyor. Bazı afetzedelerin çadırlarının önünde odun kırdıkları görüldü.
Depremden etkilenen vatandaşlardan bazılarının, zaman zaman çadırların arasında çocuklarla top oynayarak vakit geçirdiği gözlendi.
Anadolu Ajansı ekibinin oyun oynarken görüntülediği çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı.
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