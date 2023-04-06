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06 Nisan 2023 Perşembe 19:03:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 19:03:00

Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, yapımı tamamlanan prefabrik evler afetzedelere teslim ediliyor.

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Kavaklıdere Mahallesi'nde yapımına başlanan 1364 prefabrik yapıdan 102'si tamamlandı.

İnşası tamamlanan prefabrik evlerin anahtarları, ailelere teslim edildi. Çocuk oyun alanları, okulları, sosyal donatı mekanlarıyla depremzedelere kalıcı konutlara yerleşene kadar yuva olacak evlerin hızla tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Prefabrik evler, dayanıklı çelik malzemeden 25 metrekare 1 artı 1 olarak inşa ediliyor.

Anahtarını teslim alarak ailesiyle evine yerleşmeye çalışan üç çocuk babası Mahmut Kaya, AA muhabirine, ilk depremde evlerinin yıkıldığını, ailesiyle çadırda yaşadığını söyledi.

Evlerin çok güzel yapıldığını belirten Kaya, "Bizim için çok iyi oldu. Başımızı sokacak bir göz evimiz oldu. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Her taraf yıkılmış durumdaydı. Çadırdan buraya taşındık. Güzel bir duygu yaşıyoruz. Allah kimseyi evsiz bırakmasın. Çok mutluyuz." dedi.

Depremzede dört çocuk babası Zekeriya Başaran ise depremlerde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin ağır hasar aldığını anlatarak, "Çadırda yaşıyorduk. Buraya taşındık. Çocuklarım artık rahat uyuyacak. Böbrek nakli olmuştum. Gece yatamıyordum. Mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Etiketler : Deprem Prefabrik Kahramanmaraş merkezli

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