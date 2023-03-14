VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray'dan Rusya'ya büyük tepki!
Deprem kuşağındaki Bingöl'de riskli okul binaları boşaltılıyor
AB'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler için üye ülkelere tavsiye!
Karadeniz'de düşen İHA ile ilgili ABD Başkanı Biden bilgilendirildi
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Putin, Kuzey Akım'a sabotajın ancak devlet düzeyinde yapılabileceğini söyledi
Zelenskiy: Rus saldırganlığının ilk günlerinden itibaren İzlanda Urayna'yı destekliyor
Fuat Oktay: Hane başı destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun görüşme trafiği
Fransa, Paris'e dahi gelse İsrailli aşırı sağcı bakana randevu vermeyecek
Nurdağı'nda 72 aile prefabrik evlere yerleştirildi
Togg'un siparişi ve satışı nasıl yapılacak? Detaylar belli oldu
Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
Avustralya'nın nükleer denizaltı tedarik planı silahlanma endişelerini artırıyor
ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı!
Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı
AB elektrik piyasası için reform teklifi verildi
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Malatya Valiliği'nden 'aşevi' iddialarıyla ilgili açıklama
Oktay: Sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız!
Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi
14 Mart 2023 Salı 21:25:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 21:25:00

Depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adıyaman'da depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : Adıyaman Deprem Emniyet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX