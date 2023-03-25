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Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
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25 Mart 2023 Cumartesi 23:24:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 23:24:00

Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü

Kaynak: AA

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Adıyaman'da ağır hasarlı olarak bilinen 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Etiketler : AFAD umke itfaiye

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