Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde “Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21:55'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi” duyurusu yapıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir deprem kaydedildi.
Saat 21.55'te olan deprem, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-09
Saat:21:55:27 TSİ
Enlem:38.107 N
Boylam:38.442 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/qcCOUEO0KO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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