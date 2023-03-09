Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir deprem kaydedildi.

Saat 21.55'te olan deprem, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.