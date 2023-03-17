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17 Mart 2023 Cuma 22:54:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 22:54:00

Adıyaman'a kuvvetli yağış uyarısı: 16 ev tahliye edildi

Kaynak: AA

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Meteoroloji, Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Tut ilçesinde kuvvetli yağış uyarısının ardından 16 ev tahliye edildi.

Tut ilçesinde 15 Mart'taki sağanağın ardından ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu bulundukları konteynerin sele kapılmasıyla kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu yaklaşık bin kişilik ekip, Ömerova Deresi'nde arama yaptı.

Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana Emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen deredeki menfezlerde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalara iş makineleriyle de destek verildi.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, tüm fiziki imkanları ve teknik ekipmanlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konteynerin ilk sele kapıldığı yerden itibaren arama çalışmalarına başladıklarını belirten Özkan, "Oradan ilçe içerisi, Havutlu köyümüz... Havutlu köyümüzden itibaren Boynudere ve Yayılımlı istikametine yaklaşık 20 kilometrelik alanda iki kayıp vatandaşımızı aramaya devam ediyoruz. Ailemiz de burada. Onlar da sabırları ve dualarıyla bizlerle. İnşallah kısa zamanda netice alırız. Her zaman söylüyoruz. Gönül sağ bulmak ister, sağ ulaşmak ister ama kısa sürede netice almak, sonuçlandırmak önemli." dedi.

"SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğunu aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Bu uyarı çerçevesinde riskli gördüğümüz evlerin tahliyesini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Şu ana kadar 16 evde tahliye çalışması yaptık. Tabii bir kısım vatandaşımız kendi, bir kısmı da bizlerin isteği doğrultusunda boşaltıldı. Dere yataklarında sadece arama kurtarma çalışmaları değil, devletimizin tüm imkan ve arayışlarıyla olası sel tehlikesine karşı çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu şiddette bir yağışla karşılaşmayız."

Özkan, anonslarla vatandaşları tedbirli olmaya çağırdıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızla dikkatli ve tedbirli olmaya çalışırken, bir yandan da saha çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Bu zor günleri birlikte atlatacaklarını dile getiren Özkan, "Alanı boşaltmadan süreklilik arz edecek şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin bizlere vermiş olduğu talimatları doğrultusunda ara vermeksizin çalışıyoruz. Bedeni çalışmalarımız geç saatlere kadar devam ederken bunun yanında teknik cihazlarla, makineli çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Adıyaman Sel Sağanak Yağış

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