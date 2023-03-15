Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Adıyaman genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sağanak dolayısıyla Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi.

Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.

Çelikhan kara yolunun kapatılması nedeniyle ilçeye ulaşım Doğanşehir-Gölbaşı kara yolu üzerinden sağlanıyor.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, bazı köy yollarında heyelan meydana geldiğini, yolların açılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Aslantürk, Bulam Çayı'nın taşması nedeniyle Merk Ovası'nı da su bastığını kaydetti.

Bu arada, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta kısmi heyelan nedeniyle bir otomobil toprak altında kaldı. Araç kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.