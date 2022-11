Dünya listelerine giren genç DJ Feti Can kimdir?

Feti Can, 19 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkentte büyüyen Can, 18 yaşında üniversite eğitimi için şehirden ayrıldı. Müziğe ilgisi ise lise döneminde başladı. Henüz 17 yaşındayken müzik prodüksiyonu ve DJ'liğe merak saran Feti Can, işe başarılı sanatçıları araştırmakla başladı.

ÜNİVERSİTEDEYKEN ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞTI

Müzik tutkusunun peşinden giden Feti Can, 18 yaşındayken üniversite partilerinde ve Karadeniz bölgesindeki festivallerde DJ'lik yapmaya başladı. Yaptığı müziğin ve hazırladığı set'lerin beğenilmesi üzerine birçok festivalden teklif aldı. Üniversite döneminde yaklaşık 25 farklı şehirdeki etkinliklerde ve kulüplerde sahne aldı.

İLK ŞARKISIYA TÜRKİYE DİĞER ŞARKILARIYLA DÜNYA TANIDI

O dönem prodüksiyon da yapmaya başlayan ve müziğin farklı bir alanını keşfeden Feti Can, ilk şarkısı "Next One" ile adını Türkiye'ye duyurdu. Deep house türündeki şarkı, müzikseverlerden tam not aldı. Genç DJ, bu yıl "Baby Make a Wish" ve "Bugatti" adlı şarkılarını da dinleyicilerin beğenisine sundu. İngilizce olan her iki şarkı da beklenenin üzerinde ilgi gördü.

AMERİKA'DAN BREZİLYA'YA HER YERDE DİNLENİYOR

"Baby Make a Wish" ve "Bugatti", DJ Feti Can'ın adının yurt dışında da duyulmasını sağladı. Yabancı haber sitelerinde Can'la ilgili çok sayıda yazı çıktı. Amerika, İngiltere, Brezilya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede müzik listelerine giren şarkılar sayesinde müzik dünyasında gözler DJ Feti Can'a çevrildi. Slap house ve G house tarzında müzik yapan Can şimdi gördüğü bu ilgiyle yeni şarkılar üzerinde çalışıyor ve adından daha sık söz ettirmeye hazırlanıyor.