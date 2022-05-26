Adil Haber Sen 1. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi!

Haberleşme ve İletişim iş kolunda faaliyet gösteren Adaletli Ve İlkeli Basın Yayın Ve İletişim Hizmetleri Çalışanları Sendikası Adil Haber Sen 1. Olağan Genel Kurulunu 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirdi. Tek liste olarak gidilen seçimli olağan genel kurulda;

Kenan ARIK yeniden Genel Başkanlığa, Genel Sekreterliğe Mehmet Yahya Arvas ve Genel Başkan Yardımcıları Mithat Ekinci, Murat Demir, Enes Agaşcı, Çetin Örnek ve E.Tevfik Kaymakçıoğlu katılımcıların tamamının oylarını alarak yeniden Adil Haber Sen yönetimine seçildiler.

Kenan ARIK konuşmasında; Ptt A.Ş çalışanları tarafından Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolu'nda faaliyet göstermek amacıyla 6 ay önce kurulan Adil Haber-Sen'in henüz çok yeni bir sendika olmasına rağmen, başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu ve tüm Ptt çalışanlarının takdirini ve saygısını kazandığını dile getirdi. Ptt çalışanlarının çözülmeyi bekleyen çok önemli sorunları olduğunu ifade eden Kenan ARIK, Adil Haber-Sen'in alanında donanımlı ve uzman, sendikacı olmanın yanı sıra, aynı zamanda birer çalışan olan yönetim kurulu üyeleriyle ve tüm genç, dinamik ve çalışkan alt kadrolarıyla yoğun bir çalışma temposuna hazır olduğunu söyledi. Sahada, masada ve hukuki olarak, gereken her şekilde çalışanlarının haklarını kazanmak ve korumak amacıyla yılmadan yorulmadan mücadele edeceklerini ve tüm çalışanların takdirine mazhar olacaklarını dile getirdi. Zor bir süreçte, adalet, liyakat ve eşitlik için mücadele ettiklerini ifade eden Genel Başkan Kenan Arık, tüm Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolu Çalışanlarından Adil Haber-Sen'e üye olarak destek vermelerini istedi.

Faaliyet raporlarının okunması ve ibra edilmesinden sonra sendika zorunlu organlarının seçimi için sandık başına giden üyeler oylarını kullanarak, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini ve yedeklerini belirledi. Seçimin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi ve Kenan Arık liderliğindeki kurucu yönetim kurulu güven tazeleyerek yeniden göreve geldi.

Yönetim Kurulunda:

Genel Başkanlığa Kenan ARIK,

Genel Sekreterliğe Mehmet Yahya ARVAS

Genel Başkan Yardımcılığına

Mithat EKİNCİ,

Murat DEMİR,

Çetin ÖRNEK,

Enes AGAŞCI ve

E. Tevfik KAYMAKCIOĞLU, seçildi.