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08 Mart 2024 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 07:24:00

Adem Amca'nın Nazlı mutluluğu

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Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu.

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu. Önceki gün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Geçen yıl 4 yavruları olan Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izlerken, Tüydeş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nazlı da gelir gelmez bahçeye inip, Adem Amca'nın avlusunda volta attı bir süre. Nihayetinde onlar bir kez daha erdi muradına."

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

Etiketler : bursa adem yılmaz yaren leylek
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