Adana'ya kadın eli değdi

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Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Havva Gül Tunçsoy mangal başına geçerek kendi işinin patronu oldu. Hemşireliği bırakıp çocukluk hayalinin peşinden giden Havva, sadece kendi işini kurmakla kalmayıp, Türkiye ve dünyada bir ilke imza attı. Tunçsoy, Adana Ticaret Odası tarafından 2004 yılında tescillenip, coğrafi işaret verilen; 'Adana Kebabı'nı alan 'ilk tescilli kadın işletmeci' oldu.

MANGAL BAŞI SICAKTA ZOR

'Adana Kebabı' alanında eğitim aldığını, zaman zaman mangal başına geçip kebap yaptığını anlatan Havva Tunçsoy, "Adana sıcağına bir de mangalın sıcağı eklenince işimiz daha da zorlaşıyor ama her işin bir zorluğu var. Bu da bizim işin cilvesi. Adanalı bir kadın olarak sıcağa alışkınım. 'Adana Kebabı' da sanıldığı gibi kolay değil, ancak işi planlı ve programlı bir şekilde yürütürseniz her şey çok kolay" dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Havva Nur Tunçsoy'u işletmesinde ziyaret ederek, ona destek verdi. Serttaş, "Dünyaca ünlü Adana Kebabı'nın usta ellerde yapılıyor olması ve özellikle kadınların ellerinde üretiliyor olması; bizim için en önemli konulardan biri. Adana Kebabı'na kadın eli değiyor" dedi.