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10 Eylül 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 17:30:00

Adana'ya Güney Koreli damat

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Güney Koreli Seokjin Jeong, gezmek için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi

Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören Adanalı Sidar Döngel (26), kültür gezisi için ülkeye gelen Güney Koreli tarih öğretmeni Seokjin Jeong ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Sidar ve Seokjin, bir süre sonra arkadaş çevreleri ve aileleriyle de tanışıp evlenmeye karar verdi.

Adana'ya gelen Seokjin ile Sidar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, davetlilerin katılımıyla kıyılan nikahta, ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi. Türk kültürünü çok sıcak bulduğunu dile getiren Seokjin Jeong, "Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim ancak en iyi Türk kadınıyla evlendim" dedi.

Etiketler : adana güney kore damat
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