  • BIST
    112495
  • Dolar
    6,8596
  • Euro
    7,6801
  • Altın
    379,9460
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Umman, bir vatandaşının BAE sınırında açılan ateş sonucu öldüğünü doğruladı
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak
Adana'da yürek yakan haber! Oğlunun gölete düştüğünü sanıp atladı
Bayraktar'dan TB2 İHA paylaşımı: Yangınlara karşı ormanlık alanları gözetleyecek
Roma ırkçılık karşıtı logolu formayla mücadele edecek
ABD'den Kolombiyalı eski FARC liderleri hakkında bilgiye 10 milyon dolara kadar ödül
NATO ikinci Kovid-19 dalgasına hazırlık yapıyor
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 52 kişi öldü
Türkiye ve Rusya arasında ortak aşı çalışmalarına ilişkin bir görüşme daha yapıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç ve vekili Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası
Binali Yıldırım: TBMM Başkan adayı değilim, yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
Rusya'da Kovid-19'dan 500'e yakın sağlık çalışanı öldü
Türkiye Bosna Hersek'te Mostar Seçim Modeli Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var
Bakan müjdeyi duyurdu! Ödemeler beş kat arttı
İcra katibinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Rasulayn'da yapımı tamamlanan hizmet binaları açıldı
Geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
MEB'den flaş açıklama... Karne ve belgelere E-Okul'dan ulaşılabilecek
Vaka sayılarının arttığı camilerden uyarı anonslarının yapıldığı Adana'da inanılmaz görüntü
Koronavirüs kullanıcıları sosyal medyaya itti, rekor kırıldı! Uzman isim Samir Aghayev açıkladı...
İçişleri'nden 81 il valiliğine LGS ve YKS genelgesi
İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
18 Haziran 2020 Perşembe 19:33:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 19:33:00

Adana'da yürek yakan haber! Oğlunun gölete düştüğünü sanıp atladı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, bahçesini sularken oğlu Abdulkadir'in (5) kaybolduğunu fark eden Yasin Güzelel (34), gölette boğulduğunu düşünerek suya girdi.

Yasin Güzelel gölette boğuldu, Abdulkadir'in ise park halindeki otomobilin içinde oyun oynadığı ortaya çıktı.

Olay, öğleden sonra Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Güzelel, bahçe sularken oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu fark etti. Yakınlarıyla birlikte çevrede arama yapan Güzelel, oğlunun gölette düşüp boğulduğunu sanarak suya girdi. Bir süre sonra Yasin Güzelel gözden kaybolunca yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Gelen sualtı polisi, gölette Güzelel'i ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede Yasin Güzelel'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu Abdulkadir Güzelel'in de park halindeki otomobilin içinde olduğu ortaya çıktı. Abdulkadir'in otomobile oyun oynamak için girdiği öğrenildi.

Güzelel'in cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER