Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kaynak: İHA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis helikopteri ise yapılan eş zamanlı baskınlar sırasında operasyona havadan destek verdi.
- Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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