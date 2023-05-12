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12 Mayıs 2023 Cuma 09:38:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 09:38:00

Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

KAZA SONRASI YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazası sonrası yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

9 aracın karıştığı trafik kazasının ardından ekipler, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve temizleme çalışmalarının ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yaralılara müdahale için olay yerinde bulunan ve bir hasta yakını tarafından kaçırıldığı belirtilen ambulans, kaza yerinden 1 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kazazede yakınının ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Etiketler : adana trafik kazası pozantı
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