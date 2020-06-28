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28 Haziran 2020 Pazar 07:27:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 07:27:00

Adana'da sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu

Kaynak: AA

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Adana'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, 15-16 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Adana'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, 15-16 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi yakınlarındaki EİAŞ'a ait hidroelektrik santralinden geçen sulama kanalında bir ceset olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 15-16 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. CANKUR ekiplerince çıkarılan ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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