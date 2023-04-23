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23 Nisan 2023 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 22:02:00

Adana'da silahlı kavga: Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

O sırada yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti. Bebek ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : adana silahlı kavga bebek
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