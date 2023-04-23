Adana'da silahlı kavga: Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek hayatını kaybetti

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

O sırada yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti. Bebek ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.