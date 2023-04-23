Adana'da silahlı kavga: Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
O sırada yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti. Bebek ve kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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