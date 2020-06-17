  • BIST
    110940
  • Dolar
    6,8500
  • Euro
    7,6969
  • Altın
    380,4410
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Darbeci Hafter'in Trablus'taki tahribatı gözler önüne serildi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi
Şehit Polis Kara son yolculuğuna uğurlandı
YÖK, 22 tematik alanda doktora bursu verecek
Tutuklanan kadının testi pozitif çıktı, savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti
Acun Ilıcalı küplere bindi! Eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, kızı Melisa'ya yorum yapması üzerin ...
Adana'da park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca açıklama yapıyor
FETÖ'ye ait kitaplar ele geçirildi
Ukrayna'da vaka sayısında rekor artış: Karantina uzatıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Necmettin Yılmaz paylaşımı
AB'den yabancıların şirket alımlarına sınırlama
Bakan Pakdemirli yangın uçağını test etti
İBB'nin skandallarına bir yenisi eklendi! Vatandaşa maskeyi parayla satıyorlar
KKTC'nin 2 numaralı polis imamı yakalandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret!
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yerini resmen açıkladı
ABD'den Esed'e Sezar Yasası yaptırımı!
Pekin'de ikinci dalga korkusu! 356 bin kişiye test yapıldı
Başkan Erdoğan sıcak bakıyor... Ayasofya'da ilk namaz 15 Temmuz'da
İsveç'ten Türkiye'ye uçuşlar başladı
Dünya Bankası'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyar dolarlık destek
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:39:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 18:39:00

Adana'da park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Polis, yaralı sürücünün cep telefonuyla eşini arayarak durumunun iyi olduğunu anlattı.

Adana'da park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes D. idaresindeki 01 YF 201 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Menderes D. ve otomobilde bulunan 1 kişi, polis tarafından araçtan çıkarıldı.

O sırada olay yerinden geçmekte olan bir hemşire, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Menderes D'ye sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bir polis memuru sürücünün cep telefonu ile eşini arayarak durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını anlatmaya çalıştı.

Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER