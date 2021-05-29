Adana'da orman yangını: 1 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 5 farklı noktada yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Polis, yangınla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.