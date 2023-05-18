Adana'da jandarmanın "huzur ve güven" uygulamasında 27 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan, Karaisalı, Kozan, Karataş, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 69 mermi, 154 gram kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi, 194 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen silah ve uyuşturucularla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı.