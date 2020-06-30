Adana'da film sahnesini aratmayan operasyon! Polis düğünü bastı, gelin son anda kurtarıldı
Adana'da yaşanan olayda genç kadın düğün salonundan polisi arayarak zorla evlendirildiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi.
FIRSAT BULUR BULMAZ POLİSİ ARADI: ''BENİ KURTARIN''
Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.
POLİS GENÇ KIZI KURTARDI
Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu.
YAKINLARI BASIN MENSUPLARINA VE POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ
Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.
GENÇ KIZ VE ANNESİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.
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