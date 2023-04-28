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Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza: 10 yaralı
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28 Nisan 2023 Cuma 21:40:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 21:40:00

Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza: 10 yaralı

Kaynak: AA

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Adana'da aynı güzergahta 13 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazasında biri ağır 10 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkisinde üç ayrı trafik kazası meydana geldi.

Tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Etiketler : Adana Kaza trafik kazası
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