Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza: 10 yaralı
Kaynak: AA
Adana'da aynı güzergahta 13 aracın karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazasında biri ağır 10 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkisinde üç ayrı trafik kazası meydana geldi.
Tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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