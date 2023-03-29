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29 Mart 2023 Çarşamba 20:12:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 20:12:00

Adana'da art arda 3 deprem

Kaynak: AA

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 15 dakika içinde sırasıyla 3,9, 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 15 dakika içinde sırasıyla 3,9, 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 19.36'da 3,9 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 13,16 kilometreydi.

İkinci sarsıntı ise 11 dakika sonra yerin 9,38 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntının büyüklüğü 4,5'ti.

19.51'de ise 8,11 kilometre derinlikle 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Etiketler : adana deprem son dakika

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