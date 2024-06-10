Adana usulü cankurtaran

SERİNLEMEK İSTERKEN ÖLDÜLER



Adana'da haziran ayına girilmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. 44 derece sıcaklık ile tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı şu günlerde boğulma vakaları da arttı. Son iki haftada 6 kişi, Ocak'tan bu yana ise 12 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde mahalleli boğulma vakalarına karşılık kendi "Cankurtaran" ekibini oluşturdu.

KANAL ETRAFINDA DEMİR YOK

Sertifikalı 6 kişiden oluşan cankurtaran ekibi sulama kanalında bir de kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

21 yaşındaki Volkan Toprak, " Sulama kanalında yüzen kişilere sakince çıkmasını söylüyoruz, uyarıp yardımcı oluyoruz. Bazı yerlerde ayakları falan takılıyor, çekip çıkartıyoruz hemen. Belediyeden rica ediyoruz. Kanalların belli yerinde demirleri yok. Buradan geçenler düşebilir. Çocuk arabası falan geçerken düşebilir" dedi.