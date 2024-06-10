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10 Haziran 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 11:00:00

Adana usulü cankurtaran

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Adana'da serinlemek için kanala girenler peş peşe boğulunca mahalleli kendi ‘Cankurtaran' ekibini kurdu. 6 gençten oluşan ekip sulama kanallarında yüzen çocukları kurtararak bir tatbikat yaptı.

SERİNLEMEK İSTERKEN ÖLDÜLER

Adana'da haziran ayına girilmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. 44 derece sıcaklık ile tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı şu günlerde boğulma vakaları da arttı. Son iki haftada 6 kişi, Ocak'tan bu yana ise 12 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde mahalleli boğulma vakalarına karşılık kendi "Cankurtaran" ekibini oluşturdu.

KANAL ETRAFINDA DEMİR YOK

Sertifikalı 6 kişiden oluşan cankurtaran ekibi sulama kanalında bir de kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

21 yaşındaki Volkan Toprak, " Sulama kanalında yüzen kişilere sakince çıkmasını söylüyoruz, uyarıp yardımcı oluyoruz. Bazı yerlerde ayakları falan takılıyor, çekip çıkartıyoruz hemen. Belediyeden rica ediyoruz. Kanalların belli yerinde demirleri yok. Buradan geçenler düşebilir. Çocuk arabası falan geçerken düşebilir" dedi.

Etiketler : adana sıcaklık cankurtaran
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