Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor
Kaynak: AA
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Feke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürütüyor.
Kar yağışı nedeniyle Mansurlu Mahallesi Attepesi mevkisindeki yollar ulaşıma kapandı.
İşletme müdürlüklerine bağlı iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarına destek veriliyor.
Ekipler, yolda mahsur kalanları, kar yağışının etkisinin azaldığı bölgelere götürüyor.
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