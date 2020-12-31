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31 Aralık 2020 Perşembe 17:32:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 17:32:00

Adam olacak çocuğa sürpriz

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Nusaybin'de yaşayan 3 yaşındaki Mert'in polislere ve üniformaya hayranlığını duyan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri bir sürpriz hazırladı. Ekip, ellerinde pastayla kapısına gittikleri Mert'e üniforma ve oyuncak polis arabası hediye etti.

Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde yaşayan 3 yaşındaki Mert'in ailesi durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) iletti. Aileden gelen telefon üzerine hiç zaman kaybetmeden harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri üniforma, oyuncak polis arabası ve pasta alarak Mert'i ziyaret etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ MERT VE ARKADAŞLARI

Polisleri karşısında gören Mert şaşkınlık içinde kalırken, üzerinde 'Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Mert ve polis arkadaşları' yazılı pasta çocuğun mutluluğunu artırdı. Zırhlı araçlara olan ilgisini gören polisler, Mert'i aracın sürücü koltuğunda oturttu. Aile, polis ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Yaşadığı mutluluk karşısında adeta dili tutulan Mert, ‘Büyüyünce mutlaka polis olacağım’ dedi. 

Etiketler : CİMER polis Nusaybin
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