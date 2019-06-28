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28 Haziran 2019 09:45 | Cuma

Adalet Bakanlığı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kadroları neler?

Adalet Bakanlığı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kadroları neler? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı 5 bin 970 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 5 bin 970 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini yayınladı. İlana göre bakanlık bünyesinde çalışmak üzere çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kadroları neler? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı 5 bin 970 sözleşmeli personel alımında bulunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 5 bin 970 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ve kadroları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

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ADALET BAKANLIĞI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 5 bin 970 sözleşmeli personel alacak. Adaylar, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Personel Teşkilatı Şube Müdürlüğüne şahsen yada posta ile başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili KPSS puan türlerinden 70 puan almış olmaları gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADOROLARI NELER?
Resmi Gazete'de yer alan ilana  göre, bakanlık bünyesinde merkezde çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 8 avukat, 37 destek personeli, taşrada da 3 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 45 destek hizmet personeli (hizmetli), 98 psikolog ve 85 sosyal çalışmacı sözleşmeli personel alımı yapılacak. 

4 BİN 424 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. 
Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

SÖZLEŞMELİ BİN 99 İCRA KATİBİ ALIMI
Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı yapılacak. 

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına gerçekleştirebilecek.

SÖZLÜ SINAVLA 171 PERSONEL ALINACAK
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olmak üzere erkek adaylar arasında toplam 171 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 

İlana göre, adayların başvurularını şahsen 22 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz olacak. 

Sözlü sınava KPSS'nin ilgili puan türlerinden en yüksek puandan başlanmak üzere, belirlenen kadrosuna sayısının 5 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 2 Eylül'de "cte.adalet.gov.tr" adresinden yayımlanacak. 

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