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02 Mayıs 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 16:30:00

Acısını can dostlarla dindirdi

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Burdur'da yaşayan hayvansever Vedat Büyükkeleş, 17 yıl baktığı köpeği Fındık'ın geçen sene ölümünün ardından yaşadığı acıyı, ilgilendiği sokak hayvanlarıyla dindirdi.

Burdur'da yaşayan hayvansever Vedat Büyükkeleş, 17 yıl baktığı köpeği Fındık'ın geçen sene ölümünün ardından yaşadığı acıyı, ilgilendiği sokak hayvanlarıyla dindirdi. Sokak hayvanlarıyla ilgilendiğinde Fındık'ı ve sevgisini yaşattığını düşünen Büyükkeleş, her gün kasaplardan satın aldığı tavuk kemiğiyle önce mahallesindeki kedileri, ardından otomobiliyle göl kenarındaki parka giderek buradaki hayvanları besliyor.

Etiketler : Vedat Büyükkeleş köpeği Fındık Burdur hayvansever
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