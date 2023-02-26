Açılmayan kapı hayat kurtardı

Malatya'da ilk depremin ardından giysilerini değiştirmek için gittiği dairesine kapısı açılmadığı için giremeyen Hamit Karagöz, ayrılmasından dakikalar sonra yıkılan apartmanın enkazında kalmaktan kurtulmanın buruk sevincini yaşıyor. Bir süre daha kentteki çalışmalara katılan Karagöz, tahliyeler çerçevesinde ailesiyle Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir otele yerleştirildi.

