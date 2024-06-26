'BABAM DOĞUM GÜNÜMDE ÖLDÜ'



Konya'da Bilge Atağ (18), henüz 10 yaşındayken bir kolejden yüzde 100 burs kazandı. Genç kızın hayatı, babasıyla okula kaydını yapmaya giderken altüst oldu. Atağ'ın babası yerler buzlu olduğu için kayıp düştü ve beyin kanaması geçirdi. Baba, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Atağ'ın doğum gününde öldü. Ders çalışmayı hiç bırakmayan Atağ, okulunu birincilikle bitirerek üniversite sınavına girdi. Yapay zeka mühendisliği okumayı hedefleyen Atağ, Anadolu'daki kız çocuklarına ilham olmak istiyor.

'HEDEFİM İLK TÜRK KADIN NOBELİ'



Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal yapmayı planlayan Atağ, nöromühendislik alanında çalışıp, yapay zeka teknolojilerini insan sinir ağlarından esinlenerek geliştirmek istiyor. Nobel alan ilk Türk kadını olmayı hedefleyen Atağ, "İlk Türk kadın Nobel Ödüllü bilim insanı olmak, Anadolu'daki benim gibi kız çocuklarına ilham olmak, burs vermek, onların da sanatta, sporda, bilimde hayallerinin peşinden koşmalarını istiyorum" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI



Anadolu'daki çocuklara bilimi sevdirmek için deprem bölgelerinde ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 500 saatten fazla gönüllü çalıştı. TÜBİTAK Olimpiyat takımına dahil olan Bilge Atağ "Kardeşime yapılan zeka testinde IQ seviyesinin 130'un üzerinde olduğu belirlendi, şu an o da 6'ncı sınıf öğrencisi" dedi.