Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." dedi.



Başkan Erdoğan açıklaması üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, bugünden itibaren 31 Temmuz'a kadar uzatılmış oldu.

