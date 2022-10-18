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18 Ekim 2022 Salı 17:08:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 17:08:00

Acı ve bulanıklık hissetti, gözünden 23 lens çıktı

Kaynak: IHA

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ABD'nin California eyaletinde bir hastanın gözünden uyumadan önce çıkarmayı unuttuğu 23 kontakt lens çıkarıldı.

ABD'nin California eyaletinde gözünde acı bulanıklık hisseden bir hastanın doktora gitmesiyle ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü. Yaklaşık 70'li yaşlarında olduğu öğrenilen hasta, kullandığı kontakt lensleri gece yatmadan önce gözünden çıkarmayı unuttu.

Doktor Katerina Kurteeva tarafından tedavisine başlanılan hastanın korneasında hasar veya çizik olup olmadığına bakıldı.

O esnada koyu renkli lens parçalarını fark eden Kurteeva, hastanın gözünde unuttuğu 23 kontakt lensi çıkardı. Bu olayın Guinness Rekorlar Kitabı'na girebileceğini söyleyen Kurteeva, "Gözü aşağıya çektiğimizde adeta bir zincir gibi geldiler. Çok sayıda kontakt lens vardı" dedi. Hastanın görme kaybı yaşamadığını da sözlerine ekleyen Kurteeva, kontakt lenslerinin çıkarılmasının ardından rahatlayan hastanın tedavisine göz damlası ile devam edileceğini belirtti.

Etiketler : abd lens göz
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