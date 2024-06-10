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10 Haziran 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 07:30:00

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

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İzmir'de böbrek yetmezliği yaşayıp, kalbine giden ana damarın yüzde 95 tıkalı olması nedeniyle nakil ameliyatı ertelenen aile hekimi, takılan stent sonrası ablasının verdiği böbrekle hayata tutundu.

İzmir'de uzun yıllar böbrek yetmezliği yaşayıp, kalbine giden ana damarın yüzde 95 tıkalı olması nedeniyle nakil ameliyatı ertelenen aile hekimi Yemliha Kalkan (55), takılan stent sonrası ablası Şefika Kalkan'ın (58) verdiği böbrekle hayata tutundu.

Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Yemliha Kalkan, "Organ bağışının çok önemli olduğunu daha iyi anladım. Bir insan tek böbrekle normal biri gibi yaşayabilir. Bu konuya önem gösterelim" dedi.

Etiketler : izmir böbrek yetmezliği organ bağışı abla
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