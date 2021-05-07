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07 Mayıs 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 19:30:00

ABD'li yönetmenin evi harabeye döndü

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ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın 4 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki ev, yıllar içinde harabeye döndü. Yamaçta bulunan evden geriye taşlarla örülmüş istimlak duvarı ve bahçe kaldı.

2003 yılında hayatını kaybeden Kazan, üç kez evini ziyarete gelmişti. Germir Mahallesi Muhtarı Ali Kapısız, "Biz o dönemki evin resmi varsa 'yeniden yaptıralım' diye uğraştık; ama bu çabamız sonuçsuz kaldı. Fazla bilgiye ulaşamadığımızdan fazla yol kat edemedik" diye konuştu.

Ali Kapısız, evin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Biz mahalle halkı olarak, mahallemizin geçmişten gelecek kuşaklara taşınması için girişimlerde bulunduk. Elia Kazan'ın buralı olması Germir'in tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya benzeri bir yapıda ev inşa edilebilir. Elia Kazan'a ait film müzesi de kurulabilir. Elia Kazan'ın evinin bu durumda olması bizleri çok üzüyor. Mahallemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin de genel düşüncesi bu. Buraya gelen misafirler Elia Kazan'ın evinin neden yaptırılmadığını soruyor. Yetkililere çağrımız bir an önce bu yapılara el atılması ve turizme kazandırılmasıdır" dedi.

Etiketler : abd yönetmen Elia Kazan
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