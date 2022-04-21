VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek
Çocuklar "ramazan davulcusu" oldu
32 yıldır teravih namazlarını hatimle kıldırıyor
Türkiye ramazanda ihtiyaç sahibi Nijeryalı kardeşlerine yardım eli uzattı
İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında
"Bana teklif geldi ama hükümetimizle istişare ederek gitmeme kararı verdik"
Rusya önemli Mariupol kentini ele geçirdi
Erdoğan isterse 'şah ve mat' der
Pençe-Kilit Operasyonu'nda kritik gelişme
Yazlık dönüş
Yeni proje hazırlığı
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
Sessizliğini korudu
Komedide Vodvil rüzgarı
Sportif Burak
Kitabın geliri kız çocuklarına
Luna'ya bakıcı almıyoruz
Tenis alışverişi
kerem'i inkar etmedi
Miyonların 5 önemli sinyali
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -21 Nisan
Ekran kullanımı duygu gelişimini etkiliyor
21 Nisan 2022 Perşembe 11:24:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 11:26:00

Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Abant Tabiat Parkı ile Mudurnu'nun Taşkesti beldesi arasında bulunan kara yolu, heyelan riski dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Tabiat parkı ve çevresindeki karın erimesi ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle bölgede heyelan riski oluştu.

Mudurnu İlçe Trafik Komisyonu da hem can ve mal güvenliğini sağlamak hem de olası kazaların önüne geçmek için toprak kayması olan bölgelerin ulaşıma kapatılması kararı aldı.

Bu kapsamda Abant Tabiat Parkı ile Taşkesti arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yolun Abant ve belde girişine, "Heyelan riski nedeniyle İğneciler Köprüsü ile Abant arası araç trafiğine kapatılmıştır" yazılı tabelalar konuldu.

Etiketler : Tabiat parkı ve çevresi Abant Tabiat Parkı Abant
Özgür müzisyen

Özgür müzisyen
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
Abu Dabi molası

Abu Dabi molası
Yavru kurt sahiplendiler

Yavru kurt sahiplendiler
Bebek göründü

Bebek göründü
Annesine yaklaştı

Annesine yaklaştı
Hep yorgunum

Hep yorgunum
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi
Eşimle en iyi arkadaşız

Eşimle en iyi arkadaşız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER