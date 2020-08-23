HES kodu olmayanların girişine izin yok!

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23 Ağustos 2020 Pazar 13:12:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 13:26:00

Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyor

Kaynak: AA

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Bolu'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişler Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla yapılmaya başlandı.

Jandarma ekipleri ve yetkililerin kontrol yaptığı tabiat ve milli parklarda, HES kodu olmayanların girişine izin verilmiyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, pozitif vaka tanımlı veya temaslısı olan ve evlerinden çıkmaması gerektiği halde Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından bazı vatandaşların geldiğinin tespit edilmesi üzerine bu alanlara ilk etapta tatil günlerinde HES koduyla girilmesi kararı hayata geçirildi.

Abant, Gölcük ve Yedgöller'de jandarma ekipleri ve yetkililer tarafından ziyaretçilerin cep telefonlarından HES kodu kontrol ediliyor.

HES kodu olmayan ziyaretçilerin tabiat ve milli parklara girişine izin verilmiyor.

"HES uygulaması sorunsuz bir şekilde devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'nun tabiat ve milli parklarıyla adeta bir çekim merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin HES uygulamasıyla yapılmaya başlandığını belirten Metin, "Pandemi döneminde kurallar çerçevesinde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak vatandaşlarımızın en az riskle eğlencelerini ve dinlenmelerini yapabilmeleri adına uygulanan bir yöntem." dedi.

Metin, HES uygulamasının zor bir uygulama olmadığını dile getirerek, "Vatandaşımız da bu sisteme alıştı. Vatandaşımız HES kodunu alıp geliyor. Kapıda barkodunu gösterip tabiat ve milli parklara giriş yapıyor. HES uygulaması sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu uygulamadan memnunuz. Diğer illere de yansır diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Pandemi süreci için gerekli bir uygulama"

Ailesiyle tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Mesut Kocabaş da uygulamanın güzel olduğunu belirterek, "Bu uygulamayı takip ediyorduk. Pandemi süreci için gerekli bir uygulama. Sadece tabiat ve milli parklara değil, toplu olarak girilen her yere HES uygulaması uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

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