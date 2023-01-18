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18 Ocak 2023 Çarşamba 18:58:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 18:58:00

900 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: AA

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Bursa'da bir apartmandaki iki daireye girerek ziynet eşyası çalan iki kadın ile bu kişilerin kaçmasına yardım eden şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi 2. Ege Sokağı'nda bir apartmandaki iki dairenin kapıları kart ya da filmle açılarak yaklaşık 900 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Zanlılarla ilgili araştırmayı derinleştiren ekipler, aralarında bindikleri taksinin kamerasının da bulunduğu 125 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerinin F.Y. ve G.G. olduğunu belirledi.

Ekipler, Eskişehir'den gelen F.Y. ve G.G'nin hırsızlık olayından sonra bir köfteciye giderek yemek yediklerini, daha sonra da akrabaları olan C.Y. ile buluşarak Eskişehir'e döndüklerini tespit etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleriyle bu kentteki 3 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, Bursa'ya getirildi.

Bursa'daki iki evden çalınan ziynet eşyalarına ise sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Etiketler : bursa eskişehir yıldırım
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